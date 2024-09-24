ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска

Российские войска нанесли удар бомбой ОДАБ-1500. В результате этого враг потерял до 40 солдат. Об этом оборонное ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Российские вооруженные силы нанесли авиаудар по одному из пунктов дислокации украинских войск в районе Купянска. По данным Министерства обороны Российской Федерации, в результате удара украинская сторона потеряла до 40 солдат. Соответствующее видео с уничтожением пункта временного размещения вражеских сил появилось в телеграм-канале ведомства. На кадрах запечатлен мощный взрыв и последовавшее за ним облако густого дыма.

На прошлой неделе ВСУ за сутки потеряли 300 бойцов и 14 единиц техники в Курской области. Также в МО привели данные об общих потерях врага с начала СВО.