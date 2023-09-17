Минобороны: над городским округом Домодедово в Московской области ликвидирован украинский БПЛА

Российская ПВО уничтожила третий за минувшую субботнюю ночь украинский беспилотный летательный аппарат, запущенный в сторону Москвы.

Как сообщили в Минобороны России, дрон был уничтожен над Домодедовским районом Московской области.

«Ранним утром 17 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Домодедовского района Московской области», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что подразделениями российских систем ПВО в Раменском районе Московской области сбит еще один вражеский ударный дрон, пытавшийся атаковать Москву.

Напомним, мэр москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский БПЛА был сбит ПВО в Истринском городском округе Московской области. После чего план «Ковер» экстренно был введен во всех аэропортах Москвы.