Минобороны организовало телемост из зоны спецоперации с Подмосковьем

Для военнослужащих-артиллеристов 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» организовали телемост из зоны спецоперации с Московской областью.

Во время видеосеанса бойцам удалось пообщаться со своими родными, а также с представительницами женсовета бригады и с ветеранами Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

По словам представителей ведомства и самих бойцов, такие видеосеансы очень важны, так как военнослужащие находятся в условиях постоянного стресса, и общение с родными помогает им немного расслабиться. Кроме того, в ходе телемостов организуется адресная доставка гуманитарной помощи по заявкам от самих военнослужащих.

Такие телемосты командование бригады проводит не реже двух раз в неделю.

Ранее сообщалось о том, что в Шатуре обсудили меры поддержки семей участников СВО.