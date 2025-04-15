Минобороны подало свыше 20 исков к строительным подрядчикам

Министерство обороны РФ обратилось в московский арбитражный суд с более чем 20 исками к своим основным строительным компаниям-подрядчикам. Общая сумма претензий, указанная в заявлениях, превышает 31,1 млрд руб., сообщило РИА Новости.

В частности, к ФГУП «ГУСС» направлено 13 исковых заявлений на сумму, превышающую 13,6 млрд руб. ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» выступает ответчиком по семи искам, где сумма требований составляет более 10,9 млрд руб.

В отношении АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» подано два иска на общую сумму свыше 5,3 млрд руб. Кроме того, около 1,3 млрд руб. Минобороны требует в трех исках к АО «ГУОВ».

Все иски были зарегистрированы судом 4 апреля, однако к производству пока не приняты. Информация о причинах подачи исковых заявлений в настоящее время отсутствует.

ФГУП «ГУСС» занимается строительством специализированных, стратегически важных и социальных объектов для нужд Вооруженных сил, а также объектов гражданской инфраструктуры.

В феврале Главное военное следственное управление СК РФ сообщило РИА Новости о предъявлении обвинений заместителю гендиректора ГУСС Астемиру Абаеву в хищении более 400 млн руб. при выполнении государственного оборонного заказа в Дагестане.

Ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничного населенного пункта.