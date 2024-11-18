Минобороны показало кадры боевой работы «Ночного охотника» под Курском

Пресс-служба российского Минобороны поделилась в своем аккаунте в соцсетях видеоотчетом слаженной боевой работы в Курской области экипажа усовершенствованной модели «Ночного охотника» — боевого вертолета Ми-28НМ.

Как пояснили в российском оборонном ведомстве, в результате вылета боевой винтокрылой машины был поражен опорный пункт ВСУ с личным составом. Уничтожение намеченной цели противника подтвердил передовой авиационный наводчик, уточнили в МО.

«Экипаж модернизированного «Ночного охотника» нанес удар по противнику авиационными ракетами, после чего, маневрируя, вернулся на базу», — приводится в публикации к видео.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ понесли потери в виде более 33 тыс. военнослужащих. Также был уничтожен значительный объем военной техники, включая 213 танков и 136 боевых машин пехоты.