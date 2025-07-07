Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в своих социальных сетях видеоматериалы, снятые в населённом пункте Поддубное в Донецкой Народной Республике. Этот населённый пункт был освобождён от украинских войск в результате успешных действий подразделений группировки «Восток».

В сообщении министерства говорится, что на видео можно увидеть действия бойцов 36-й гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ.

Подразделения «Востока» смогли преодолеть сопротивление украинских войск и закрепиться в указанном населенном пункте, несмотря на то, что противник занимал выгодные позиции и был хорошо укреплен.

"Проведя зачистку зданий и подвальных помещений, мотострелки 36-й гвардейской мотострелковой бригады в знак освобождения населенного пункта от украинских формирований развернули флаги Российской Федерации", – заявили в Минобороны.

Особо отмечается, что подразделения группировки «Восток» продолжают активные боевые действия. Российские военнослужащие успешно атакуют укрепленные позиции противника, оттесняя его и захватывая в плен. Кроме того, они захватывают вражескую технику и другое оружие.

Ранее сообщалось, что в Киеве российским «Кинжалом» поражен украинский ЗРК Patriot.