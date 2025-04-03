Минобороны потребовало 390 млн руб. с Кизлярского завода
РИА Новости: Минобороны РФ подало иск к Кизлярскому заводу на 390 млн руб.
Фото: [flickr.com]
Министерство обороны РФ подало иск в Московский арбитражный суд с требованием взыскать с Кизлярского электромеханического завода свыше 390 млн руб. Завод специализируется на производстве самолетов малой авиации и комплексов для борьбы с БПЛА, сообщило РИА Новости.
Исковое заявление было зарегистрировано судом 28 марта, однако к производству пока не принято. Причины и суть исковых требований в настоящее время не разглашаются.
Кизлярский электромеханический завод, входящий в состав одноименного концерна, в качестве основного направления деятельности указывает производство вертолетов, самолетов малой авиации и компонентов для авиационной техники.
Ранее сообщалось, что суд получил иски от Минобороны к РЖД на общую сумму 90 млн руб.