Суд получил иски от Минобороны к РЖД на общую сумму 90 млн руб.

В Арбитражный суд Москвы поступила серия исковых заявлений от Минобороны РФ в адрес РЖД на общую сумму 90 млн руб. Об этом сообщили ТАСС представители суда, куда были направлены соответствующие требования.

Согласно данным суда, полная сумма исковых претензий, выдвинутых Министерством обороны РФ против ОАО «Российские железные дороги», составляет 90 млн 391 тыс. 837 руб.

В судебной инстанции также сообщили агентству ТАСС, что в самом крупном из поданных исков сумма требований министерства к РЖД достигает 34 млн 323 тыс. 707 руб.

Ранее сообщалось, что в РФ могут ввести «период охлаждения» для билетов на поезда.