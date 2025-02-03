В России поддержали ужесточение наказания за несообщение в военкомат о переезде

Правительство России поддержало законопроект, который предусматривает ужесточение административной ответственности за факт несообщения в военкомат данных о переезде на срок свыше трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на имеющейся в распоряжении проект отзыва.

Нововведения хотят внести в КоАП РФ, а автором данных поправок является руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в документе.

По актуальным нормам, человек должен сообщить в письменном формате или посредством госуслуг в военкомат или администрацию о ряде изменений в своей жизни, в том числе о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо выезде из России на срок свыше полугода или въезде в РФ. За факт несообщения этой информации на данный момент предусмотрен штраф, размер которого составляет от одной до пяти тысяч рублей.

Согласно законопроекту, административное взыскание за подобное нарушение хотят увеличить, однако конкретная цифра не приведена. При этом в Кабинете министров отметили, что инициатива не в полной мере согласуется с положением закона «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее сообщалось о том, что российские военные пообещали не оставить без ответа атаку украинцев на школу в Судже. Учебное учреждение было разрушено в результате применения американского артиллерийского ракетного комплекса Himars.