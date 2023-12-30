Минобороны: ПВО уничтожила 13 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью

Как отметили в ведомстве, боевыми расчетами противовоздушной обороны в небе над Белгородом и соседними районами ПВО ликвидированы 13 реактивных снарядов врага.

«29 декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.», – сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки вечером в пятницу, 29 декабря, на Белгород погиб один местный житель и еще один пострадал.