Минобороны раскрыло подробности нового нападения украинских дронов на Москву

Министерство обороны РФ выступило с экстренным заявлением по поводу новой атаки беспилотников на столичный регион. Все они были подбиты еще в небе.

Как проинформировали в МО, сразу три украинские БПЛА предприняли попытку поразить объекты в Москве, два из них уничтожены над Подмосковьем, еще один удалось подавить системами РЭБ.

«Украинские БПЛА пытались атаковать объекты в Москве, два уничтожены над Подмосковьем, ещё один подавлен, упал на территории «Москвы-Сити», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Подмосковье атакуют новые украинские беспилотники, по целям в небе работает ПВО.