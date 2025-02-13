Министерство обороны Российской Федерации сообщило о подвиге рядового Александра Кольцова. Он проявил мужество и отвагу, отразив атаку Вооруженных сил Украины. После этого он оказал первую медицинскую помощь раненым и организовал их эвакуацию с линии фронта.

По информации, полученной от ведомства, Кольцов был направлен с миссией обеспечить снабжение боеприпасами и продовольствием для российских подразделений, которые ведут оборону, а также организовать эвакуацию раненых с линии фронта.

Украинские военные начали атаку на позиции подразделения, где находился рядовой Кольцов. Они использовали бронетехнику.

Кольцов мгновенно оценил ситуацию и занял выгодную позицию для стрельбы с фланга, откуда он мог атаковать наступающую группу противника. При этом он оставался незамеченным.

«Точным выстрелом из ручного гранатомета Александр Кольцов повредил бронетранспортер, а вторым выстрелом поразил боекомплект, уничтожив тем самым боевую машину противника. Враг, понеся потери, отступил», — говорится в Минобороны.

Сообщается, что Кольцов, оказав первую помощь своим раненым товарищам, отправился на место эвакуации. Он успешно вывез пострадавших бойцов из зоны боевых действий и доставил их в медицинский пункт.

«Благодаря грамотным и мужественным действиям рядового Александра Кольцова была отражена атака противника, нанесены потери врагу в живой силе и техники и спасены жизни раненых российских военнослужащих», — добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что медсестра закрыла собой тяжелораненого российского бойца во время обстрела.