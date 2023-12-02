Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский проинформировал о положении дел на переднем крае наступления в районе Купянска в Харьковской области.

Как сообщили в Минобороны РФ, группировке российских войск на земле активно помогала авиация.

«Подразделения „Запада“ в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении», — сказал Зыбинский, его цитирует РИА Новости.

Собеседник журналистов добавил, что в ходе последних боев под Купянском потери украинской армии сопоставимы с размерами роты.

Ранее сообщалось, что город-спутник Донецка Марьинка полностью перешел под контроль ВС РФ.