Минобороны РФ хочет взыскать с РЖД более 30 млн руб.
Минобороны подало в суд на РЖД
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Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ОАО «РЖД» свыше 30 млн руб. Об этом со ссылкой на тексты исков сообщает ТАСС.
Ведомство подало восемь новых заявлений.
Некоторые иски уже приняли к производству. Общая сумма исковых заявлений составляет 30 млн 720 тыс. 717 руб.
Это уже не первая судебная тяжба военного ведомства с РЖД.
Так, 31 марта Минобороны подало к РЖД целую серию исков на общую сумму 90 млн руб.
Что именно послужило причиной обращения в суд, неизвестно. По самому крупному иску сумма требований составляет 34 млн 323 тыс. 707 руб.
Ранее сообщалось о том, что с начала года погрузка стройгрузов в Рязанской области выросла более чем вдвое.