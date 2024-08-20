Российской армии удалось ликвидировать командный состав и боевиков одной из бригад ВСУ в Сумской области. Сотрудники Минобороны РФ сообщили о том, что таких результатов достигнули благодаря обстрелу склада вооружений в Глухове.

Удар нанесли ночью 20 августа в поселке Глухов Сумской Области. Отмечается, что в операции участвовал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-3, его экипаж нанес удар по пункту управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

«На пункте управления были уничтожены командный состав и военнослужащие 47 бригады ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что обстрел производился снарядами УМПК. После успешной ликвидации стратегического укрепления противника, российский экипаж благополучно вернулся на место взлета.

Ранее сообщалось о том, что помощник главы Чечни Апти Алаудинов считает, что СВО завершится в ближайшие месяцы. По его словам, ситуация находится под контролем российской армии.