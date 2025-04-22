Минобороны РФ подало крупный иск к производителю радиоэлектроники

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск к производителю радиоэлектронных подсистем ПАО «НПП „Импульс“». Ведомство намерено взыскать около 13 млрд руб., сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Теперь арбитражному суду столицы предстоит рассмотреть вопрос о принятии иска к производству.

«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО „Научно-производственное объединение „Импульс“ на сумму 13 млрд 005 млн 256 руб. поступило», — говорится в документе.

Согласно данным дела, иск был направлен предприятию «Импульс», известному своей деятельностью в области разработки и производства радиоэлектронных систем.

Ранее телеграм-канал Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР сообщил о задержании начальника одного из НИИ Минобороны РФ по обвинению в получении взяток.