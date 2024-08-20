Минобороны РФ показало видео с уничтожением бойцов ВСУ в Сумской области
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Российские военные нанесли точечный удар по складу вооружения и пункту управления в Глухове, о чем сообщил ТАСС.
ВС РФ продолжают наносить атаковать объекты военной инфраструктуры и склады оружия вражеской армии в различных регионах Украины.
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись, где запечатлено уничтожение командного состава Вооруженных сил Украины в Сумской области. Российские бойцы нанесли удар по складу вооружения и пункту управления в Глухове ночью во вторник, 20 августа.
По данным оборонного ведомства, затем экипаж успешно вернулся на аэродром вылета после подтверждения поражения целей.
Ранее В Сети появился ролик со спасением срочника, вступившего в бой с ВСУ. Парень лицом к лицу столкнулся с превосходящими силами противника.