Российские военные нанесли точечный удар по складу вооружения и пункту управления в Глухове, о чем сообщил ТАСС.

ВС РФ продолжают наносить атаковать объекты военной инфраструктуры и склады оружия вражеской армии в различных регионах Украины.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись, где запечатлено уничтожение командного состава Вооруженных сил Украины в Сумской области. Российские бойцы нанесли удар по складу вооружения и пункту управления в Глухове ночью во вторник, 20 августа.

По данным оборонного ведомства, затем экипаж успешно вернулся на аэродром вылета после подтверждения поражения целей.

Ранее В Сети появился ролик со спасением срочника, вступившего в бой с ВСУ. Парень лицом к лицу столкнулся с превосходящими силами противника.