В Сети появился ролик со спасением срочника, вступившего в бой с ВСУ
Фото: [unsplash.com]
Российские военнослужащие спасли сослуживца от украинских солдат на границе Курской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash в среду, 14 августа.
Парень лицом к лицу столкнулся с превосходящими силами противника. Он бесстрашно пошел в бой, а когда понял, что сопротивляться бесполезно, скрылся в лесу. Там он связался с мамой, а она — с волонтерами. Они в свою очередь передали зов о помощи военным.
Контрактники с позывными Тихий и Сибирь встретили срочника на машине — солдат бежал к ним по дороге. Мужчины подобрали молодого парня и эвакуировали его домой живым и здоровым. Он, говоря о произошедшем, признался, что уже смирился с возможной гибелью, находясь под огнем украинских военных.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за сутки в ходе боевых действий на курском направлении.