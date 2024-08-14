В Сети появился ролик со спасением срочника, вступившего в бой с ВСУ

Парень лицом к лицу столкнулся с превосходящими силами противника. Он бесстрашно пошел в бой, а когда понял, что сопротивляться бесполезно, скрылся в лесу. Там он связался с мамой, а она — с волонтерами. Они в свою очередь передали зов о помощи военным.

Контрактники с позывными Тихий и Сибирь встретили срочника на машине — солдат бежал к ним по дороге. Мужчины подобрали молодого парня и эвакуировали его домой живым и здоровым. Он, говоря о произошедшем, признался, что уже смирился с возможной гибелью, находясь под огнем украинских военных.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за сутки в ходе боевых действий на курском направлении.