Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-35С от ОАК

Министерство обороны России получило от Объединенной авиастроительной корпорации партию новых истребителей Су-35С. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от госкорпорации «Ростех».

Заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артюков отметил, что истребители Су-35С очень высоко оценивают в войсках. Они относятся к поколению 4++ и считаются лучшими в своем классе. Очередная партия таких самолетов была передана военным.

«Прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования», — указал он.

Артюков добавил, что поставки от промышленности помогают российской армии выполнять поставленные перед ней боевые задачи, а также приближают победу в спецоперации.

Ранее сообщалось, что импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ОДК. Авиалайнер, созданный с использованием отечественных комплектующих, совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре до подмосковного Жуковского. После прибытия на аэродром воздушное судно было перемещено на территорию авиационно-технического комплекса «Яковлев».