Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения украинских боевиков. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальных сетях.

Согласно последним данным, российские солдаты нанесли удар по украинским подразделениям, действующим в приграничных районах Курской области. В ходе боевых действий противник понес серьезные потери. Так, было уничтожено до 300 военнослужащих, а также 26 единиц бронетехники.

Среди них: шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Ситуация в приграничье остается напряженной, и подразделения российской армии продолжают выполнять задачи по защите территорий. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли свыше 4400 военнослужащих. Операция по уничтожению вражеских формирований продолжается.

Ранее Алаудинов рассказал об успехах российских войск в Курской области.