Минобороны РФ: за неделю ВС России сбили два украинских Миг-29

В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации в пятницу, 24 мая, рассказали о итогах работы ВКС РФ и системы ПВО за неделю с 18 по 24 мая. Сообщение было опубликовано в официальном канале ведомства.

Так, согласно опубликованным данным, за указанную неделю российским военным удалось сбить два украинских истребителя Миг-29, снаряды РСЗО, 356 беспилотников, 25 ракет ATACMS и другие цели, в том числе французские ракеты, управляемые авиабомбы Hammer.

Напомним, что с начала спецоперации силами ВС РФ удалось сбить 603 военных самолета, 274 вертолета, 524 ЗРК, почти 25 тысяч украинских дронов. Напомним, ранее мы рассказали о том, что визит Путина в Белоруссию посеял панику среди украинцев. Подробнее в материале.