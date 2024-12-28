Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва 2024 года

Осенний призыв 2024 года завершен, в вооруженные силы направлено 133 тыс. новобранцев, сообщили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны РФ отметило, что работа призывных комиссий стартовала 1 октября, а отправка призывников на сборных пунктах регионов в воинские части началась 15 октября. Призыв проходил по всей территории страны.

Как и прежде, новобранцы имели возможность выбрать виды и рода войск с учетом состояния здоровья и результатов комиссии. Все они на сборных пунктах обеспечивались установленными нормами питания, подчеркивают в Минобороны.

Призывники не направлялись в новые регионы Российской Федерации — Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье — для выполнения задач специальной военной операции. Уже служившие призывники были распущены и направлены по местам проживания, добавили в МО РФ.

Для воинских перевозок использовались 11 рейсов авиации ВС РФ, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, а также автотранспорт. 578 человек направлены в научные и научно-производственные подразделения, а 200 членов сборной России — в спортивные роты.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) стали переодеваться в Дедов Морозов, а затем раздавать гражданам Украины повестки в качестве «подарков».