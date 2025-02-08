Минобороны требует взыскать с РЖД более 5,5 млн руб.

Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

«Сумма искового заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО «Российские железные дороги» — 5 млн 515 тыс. 579 рублей», — говорится в заявлении.

Никакие подробности иска не уточняются.

Также пока неизвестно, принял ли суд дело к производству.

Ранее сообщалось о том, что в Рязанской области за 11 месяцев текущего года на сети ОАО «РЖД» погрузили 9,5 млн тонн, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.