Минобороны требует взыскать с РЖД более 5,5 млн руб.
Конфликт Минобороны и РЖД дошел до суда
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В Арбитражный суд Москвы поступил иск Министерства обороны РФ к ОАО «Российские железные дороги».
Ведомство требует взыскать с компании 5,5 млн рублей.
Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.
«Сумма искового заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО «Российские железные дороги» — 5 млн 515 тыс. 579 рублей», — говорится в заявлении.
Никакие подробности иска не уточняются.
Также пока неизвестно, принял ли суд дело к производству.
Ранее сообщалось о том, что в Рязанской области за 11 месяцев текущего года на сети ОАО «РЖД» погрузили 9,5 млн тонн, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.