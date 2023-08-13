Минобороны: украинский беспилотник вновь атаковал Белгородскую область

Как проинформировали в российском оборонном ведомстве, попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью боевого дрона зафиксирована около 11 часов утра в воскресенье, 13 августа.

Как добавили в ведомстве, украинский беспилотник сбит в небе средствами ПВО. Обошлось без жертв и разрушений на земле.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, - отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что украинские боевики попали снарядом в штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области.