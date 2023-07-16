Минобороны Украины: Армия России начала активное наступление в Харьковской области

Как заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, ВС РФ последние несколько дней с успехом прорываются на донецком и харьковском направлениях. ВСУ не могут справиться с напором российской армии.

«На востоке ситуация обострилась. Армия России два дня подряд активно наступает на купянском направлении на Харьковскую область. Идут упорные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки», — написала Маляр в своем аккаунте в соцсетях.

Такая же сложная обстановка на авдеевском и марьинском направлениях, проинформировала замминистра украинского оборонного ведомства. Маляр добавила, что там вооруженные силы России также продолжают активное наступление.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на фронтах СВО в условиях продолжающегося с 4 июня контрнаступления на российские позиции украинской армии. Глава государства отметил, что Армия России не просто отражает напор противника, но и занимает выгодные позиции. Таким образом, как добавил Путин, все попытки Запада помочь Киеву оружием, по сути, терпят фиаско.