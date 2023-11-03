Минобороны Украины ускорило поставки оружия собственного производства на фронт

Ведомство отчиталось, что с 1 ноября сроки поставки техники и оружия, произведенных на территории Украины, существенно уменьшатся. Это связано с тем, что в условиях действующего на Украине военного положения, был сокращен цикл производства и упрощены испытания. Например, отменили испытания, не связанные с проверкой работоспособности, отменили лишние проверки и упростили поставку.

Сообщается, что теперь поставщик будет сам решать, по каким параметрам передавать заказчику готовое оружие. Также поставщику нужно будет подтвердить только эффективность, безопасность и надежность техники. За качество готовой продукции теперь отвечает производитель, как и за объем проведенных испытаний.