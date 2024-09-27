Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Мариновка в ДНР

Российские войска освободили два поселка в Донецкой Народной Республике. Об этом сказано в недельной сводке оборонного ведомства, опубликованной в телеграм-канале.

Подразделения группировки «Центр» провели операцию по освобождению двух населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий российские военные смогли выбить вражеские силы из Украинска и Мариновки.

Согласно сообщению Министерства обороны России, в период с 21 по 27 сентября российские вооруженные силы нанесли 33 массированных удара по ключевым объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.

Были поражены производственные цеха и склады, в которых хранились беспилотные летательные аппараты, а также арсеналы и склады боеприпасов и горючего. Кроме того, был уничтожен эшелон с поставками западных вооружений и военной техники, предназначенных для украинских вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила два украинских БПЛА над территорией Белгородской области.