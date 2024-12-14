За последние 24 часа на курском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли потери в размере более двухсот военнослужащих. С начала боевых действий в этом регионе общее число потерь украинской армии превысило 40 460 человек, как сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Ещё трое украинских солдат за прошедшие 24 часа решили сдаться в плен.

«ВСУ за время боев в Курской области потеряли более 40 460 военных», — сообщается в обновленной сводке Минобороны.

Ранее политолог Мезюхо заявил, что Киев демонстрирует полное безразличие к судьбам своих солдат. Об этом говорит тот факт, что Украина затягивает процесс обмена пленными. На территории России находится более 600 солдат ВСУ, и при этом украинские власти никак не заинтересованы в их возвращении домой.