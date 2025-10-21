Минобороны закрыло лазейки для покупки военного билета с помощью цифровых технологий

Внедрение системы электронных повесток и централизация работы через единый призывной пункт в Москве сделали практически невозможными прежние схемы незаконного уклонения от военной службы. Как сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на телеграм-канал Baza, это лишило москвичей возможности купить военный билет через коррумпированных посредников.

По информации издания, ранее существовала устоявшаяся нелегальная практика. Срочники могли через связи в военкоматах договориться о «потере» личного дела, его намеренном смещении в архиве или исключении из бумажных списков.

Однако с запуском единой цифровой базы данных и электронного документооборота такие махинации стали технически невыполнимы, поскольку исчез физический носитель, с которым можно было манипулировать.

Дополнительным фактором, ужесточающим контроль, стала работа единого призывного пункта на улице Яблочкова. Теперь все призывники, включая тех, кто предоставляет медицинские справки о болезнях, проходят через него. На месте у врачей есть возможность оперативно перепроверить любой диагноз, что исключает симуляцию.

Осенний призывная кампания, стартовавшая 1 октября, впервые проходит в полноформатном цифровом режиме. Повестки рассылаются через портал «Госуслуги», и с момента их вручения для призывника автоматически вводится ограничение на выезд за границу России.

Ранее сообщалось, что после шести повесток рэпер Макан идет в армию.