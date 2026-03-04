Минпромторг обновил список автомобилей для такси

Министерство промышленности и торговли РФ пересмотрело перечень автомобилей, допустимых к работе в такси. С обновленным документом ознакомилась « Лента.ру ».

В реестр вошли семь моделей бренда Lada: седаны Granta, Iskra, Vesta и Aura, универсал Largus, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel. Помимо этого, в список включены минивэны Sollers SP7 и SF1, электрические кроссоверы Evolute I-JOY, I-SKY и I-SPACE, модели Voyah Free, Dream и Passion, шесть автомобилей марки «Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70 и М90), а также электрокар UMO 5.

В министерстве сообщили, что окончательная версия перечня будет представлена позднее. В настоящее время ведется работа по его расширению. В частности, завершается подготовка нормативной базы для включения моделей Haval Jolion, F7 и F7x, а также кроссовера TENET T7.

Предварительный список разрешенных автомобилей был опубликован 1 октября 2025 года, однако тогда документ вызвал вопросы у участников рынка. Представители отрасли обратили внимание на присутствие моделей, которые, по их оценке, не подходят для городских пассажирских перевозок, включая внедорожник УАЗ «Хантер».

После этого члены Общественного совета по развитию такси обратились к правительству с требованием оперативно определить окончательный перечень допустимых машин. Ведомство пообещало дополнить реестр, однако обновленная версия была представлена лишь спустя месяц после обращения участников рынка.

