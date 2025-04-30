Минпромторг ограничил перечень товаров для параллельных поставок: из перечня исключили косметику

Министерство промышленности и торговли РФ приняло решение сократить перечень товаров, допускаемых к параллельному импорту, в части косметической продукции, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Таким образом, в списке параллельного импорта остались исключительно бренды лечебных средств.

Министерство объяснило решение о сокращении перечня импортируемой косметики укреплением отечественной промышленности и увеличением объемов импорта через официальных дистрибьюторов.

Отмечается, что в последнее время наблюдается значительный рост импорта косметики из дружественных стран, а также налаживание более легальных каналов поставок.

По данным Минпромторга, снижение перечня товаров не скажется на доступности потребителей привычных брендов. Наоборот, благодаря расширению партнерств с иностранными компаниями и укреплению российских предприятий, на российском рынке отмечается большое количество косметической продукции.

Как отметили в ведомстве, объем производства парфюмерно-косметической продукции в России составляет около 574,7 тыс. тонн в год. Из них 68,1% приходится на российских производителей, число которых превышает 800 предприятий в различных регионах РФ. При этом средняя недозагруженность производственных мощностей составляет от 40 до 60%, что свидетельствует о потенциале для дальнейшего развития отрасли.

Ранее сообщалось, что в России могут пропасть из продажи ноутбуки и серверы HP и Fujitsu.