Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации расширило перечень транспортных средств, на которые распространяется повышенный транспортный налог. Обновленный список опубликован на сайте ведомства.

В список добавилось 555 транспортных средств, цена которых составляет более 10 млн рублей. Из них 252 стоят дороже 15 млн рублей.

В дополнение к традиционным маркам автомобилей класса «люкс», таким как Audi, Bentley, BMW, Aston Martin, Mercedes-Benz, Land Rover, Rolls-Royce, на рынке появились и китайские бренды, такие как HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Aito и некоторые другие автомобильные бренды.

Ранее сообщалось, что выпуск автомобилей новой российской марки Tenet будет осуществляться на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге. Начало серийного производства запланировано на второй квартал 2025 года.