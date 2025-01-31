Минпросвещения призвало создать детям условия для романтических отношений
Минпросвещения призвало создавать детям места для свиданий
Фото: [pxhere.com]
У детей должны быть условия для начала романтических отношений, считает директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.
Для этого, отметила она, нужно создавать места для проведения школьных дискотек.
Всего 8% юношей от 18 до 21 года мечтают о семье, отметила Агре в ходе выступления в Госдуме на круглом столе «От народосбережения — к народоумножению». Такое положение дел она объяснила тем, что для молодого поколения не созданы условия для начала романтических отношений.
«Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание», — считает Агре.
Ранее сообщалось о том, что фонд «Вклад в будущее» подготовил серию видеороликов для нового сезона «Цифрового ликбеза».