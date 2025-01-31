Минпросвещения призвало создать детям условия для романтических отношений

У детей должны быть условия для начала романтических отношений, считает директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.

Для этого, отметила она, нужно создавать места для проведения школьных дискотек.

Всего 8% юношей от 18 до 21 года мечтают о семье, отметила Агре в ходе выступления в Госдуме на круглом столе «От народосбережения — к народоумножению». Такое положение дел она объяснила тем, что для молодого поколения не созданы условия для начала романтических отношений.

«Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание», — считает Агре.

Ранее сообщалось о том, что фонд «Вклад в будущее» подготовил серию видеороликов для нового сезона «Цифрового ликбеза».