Россиянам хотят дать шанс заменить микрозаймы банковскими кредитами

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить россиянам переводить долги по микрозаймам в банки на более мягких условиях. Соответствующее обращение направлено главе Банк России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости .

Парламентарий считает, что гражданам следует дать возможность рефинансировать микрозаймы в банковском секторе, если они подтверждают свою платежеспособность. По его мнению, это позволит заменить дорогие краткосрочные займы более предсказуемыми потребительскими кредитами.

Чернышов отмечает, что многие заемщики оформляют микрозаймы из-за сложной жизненной ситуации или под влиянием рекламы. Позже они сталкиваются с высокими ставками и короткими сроками возврата. Банки при этом часто отказывают в рефинансировании, даже если у человека есть официальный доход. В результате возникает «долговая спираль», когда новый заем берется для погашения предыдущего.

Особенно уязвимыми, по его оценке, остаются пожилые люди и граждане с низкой финансовой грамотностью.

В обращении предлагается установить ограничения, чтобы избежать злоупотреблений: предоставить право на перевод долга один раз, определить максимальную сумму, обязать заемщика подтвердить доход и исключить случаи намеренного увеличения задолженности.

Чернышов просит регулятор разработать рекомендации или изменить правила так, чтобы банки были обязаны рассматривать такие заявки при подтвержденной платежеспособности. По его мнению, это поможет снизить уровень просрочек и риск личных банкротств.

