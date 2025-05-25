Минпросвет: обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов

С 1 сентября 2025 года в шестых и седьмых классах перестанут преподавать обществознание. Этот предмет останется только в программе для учеников с восьмого по одиннадцатый класс, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения Российской Федерации.

Сообщается, что внедрение новых образовательных программ по обществознанию будет осуществляться поэтапно в течение будущих двух лет.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11-х классов», — говорится в сообщении ведомства.

Как считает Елена Приступа, руководитель Института развития, здоровья и адаптации детей, школьная программа должна быть максимально адаптивной и соответствовать современным требованиям. Это позволит не только соответствовать требованиям времени, но и создавать условия для эффективного развития системы общего образования.

«Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся. В частности, речь идет о результатах не столько предметных, сколько метапредметных, особенного в период введения новых учебных дисциплин», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал основной период ОГЭ. Он завершится 2 июля.