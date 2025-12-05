Минсельхоз Камчатки объяснил, почему огурцы с Сахалина дешевле местных

Жители Камчатского края обратили внимание на парадоксальную, на первый взгляд, ситуацию: огурцы, привезенные с Сахалина, в магазинах стоят дешевле, чем овощи, выращенные в местных теплицах, пишет портал ASTV.

В Министерстве сельского хозяйства Камчатки дали официальное разъяснение этому феномену. В ведомстве отметили, что стоимость овощей защищенного грунта формируется под влиянием нескольких ключевых факторов: сорта, урожайности и общих затрат на производство.

В осенне-зимний период, когда световой день короткий, тепличным комплексам требуется дополнительное досвечивание, что значительно увеличивает себестоимость продукции. Весной и летом, с увеличением продолжительности естественного освещения, цены традиционно снижаются.

Однако главная причина кроется в масштабах производства. Крупнейший на Сахалине тепличный комбинат — АО «Совхоз тепличный», имеет годовую мощность около 7,8 тыс. тонн овощей. В то время как единственный крупный тепличный комплекс на Камчатке — «Камчатский», рассчитан на производство примерно 2,8 тыс. тонн в год.

Больший объем производства на Сахалине позволяет распределить постоянные издержки (включая дорогостоящее зимнее освещение) на большее количество продукции, что и делает ее в итоге дешевле, несмотря на логистические расходы на доставку до Камчатки.

