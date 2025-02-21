Минсельхоз оценил ситуацию с хлебом на российском рынке

В Министерстве сельского хозяйства РФ прокомментировали ситуацию с хлебом на российском рынке, отметив, что на она находится на стабильном уровне. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило РИА Новости.

Ранее источник газеты «Ведомости» сообщил, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий проинформировали ритейлеров об увеличении отпускных цен на их продукцию на 10-12% с 1 марта 2025 года.

По данным Минсельхоза, сейчас рынок насыщен продуктами, и существенного роста цен на хлеб не наблюдается. В 2024 году в России было произведено 6,3 млн тонн хлеба, что на 7,9 тыс. тонн превышает показатели прошлого года.

«По состоянию на 12 февраля, стоимость хлеба из пшеничной муки у производителей в среднем по стране составляет 68,4 рубля за килограмм, хлеба из ржано-пшеничной муки — 61,6 рубля за килограмм», — отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что за последний месяц цены выросли несущественно — на 0,1% и 0,6% соответственно.

Тем не менее, Минсельхоз отметил, что рост издержек производителей хлебобулочных изделий все есть. Увеличение затрат связано с повышением цен на транспортировку, электроэнергию и кредитные ресурсы.

В то же время представители крупной сети супермаркетов «Магнит» сообщили, что массовых обращений о росте отпускных цен на свою продукцию нет — лишь 7% партнеров пожаловались на повышение цен.

Согласно данным Минсельхоза РФ, средняя наценка на хлебобулочные изделия с 2020 года снижается. По итогам 2024 года она не превысила 3,3%.

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