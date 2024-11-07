Минсельхоз раскрыл данные по сбору урожая зерна
Минсельхоз: в России собрали более 128 млн тонн зерна с 97% посевных площадей
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В России собрано свыше 128 миллионов тонн зерна, и 97% полей уже обработано, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства РФ в четверг, передает РИА Новости.
Она отметила, что сейчас осенние сельскохозяйственные работы подходят к завершению.
Ранее ИКАР сделал прогноз относительно первого урожая зерна в России на 2025 год. Согласно опубликованным результатам исследования, общий объем собранного зерна в следующем году может составить около 130 миллионов тонн.
В то же время, эксперты ИКАР предсказывают, что сбор пшеницы в следующем году будет находиться в пределах от 81 до 85 миллионов тонн.