Минсельхоз раскрыл данные по сбору урожая зерна

В России собрано свыше 128 миллионов тонн зерна, и 97% полей уже обработано, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства РФ в четверг, передает РИА Новости.

Она отметила, что сейчас осенние сельскохозяйственные работы подходят к завершению.

Ранее ИКАР сделал прогноз относительно первого урожая зерна в России на 2025 год. Согласно опубликованным результатам исследования, общий объем собранного зерна в следующем году может составить около 130 миллионов тонн.

В то же время, эксперты ИКАР предсказывают, что сбор пшеницы в следующем году будет находиться в пределах от 81 до 85 миллионов тонн.