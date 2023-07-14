Минсоцразвития Подмосковья: 400 детей из ДНР отдохнут на Черноморском побережье в этом месяце

Четыреста детей из Донецкой Народной Республики отдохнут на Черноморском побережье в этом месяце, рассказала глава министерства социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Министр уточнила, что заезд в детский оздоровительный лагерь с собственным пляжем в Крыму начнется с 20 июля. Всех детей централизованно доставят туда из дома.

В лагере для детей предусмотрено сбалансированное пятиразовое питание, развивающие занятия, развлекательная программа с квестами и дискотеками, а также спортивные соревнования.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области навестил детей участников спецоперации в оздоровительном лагере «Литвиново» под Наро-Фоминском.