На популярном пешем маршруте в подмосковном Дмитрове появится зона отдыха
Сотрудники Дмитровского филиала учреждения «Мособллес» оборудовали место для привала на пешем маршруте от станции «Турист» до горнолыжного клуба Леонида Тягачева.
Летом на стоянке можно укрыться от дождя, а зимой согреться у костра. Полезную инициативу проявили Константин Зимин, Алексей Ермаков и Иван Девисилов. Решено, что проект будет рассмотрен на конкурсе по благоустройству, который проводит «Мособллес».
Более тысячи детей из Подмосковья отдыхают на Черном море.