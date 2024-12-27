Минтранс Казахстана узнал о взрыве в самолете AZAL Embraer 190 перед крушением

В ходе брифинга, состоявшегося 26 декабря, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев рассказал о том, что перед тем, как самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение в городе Актау, упал, произошел сильный взрыв. Об этом информирует ТАСС .

Согласно обновлённой информации, перед тем как самолёт потерпел крушение, сотрудники аэропорта были проинформированы о взрыве баллона с кислородом на борту.

«Незамедлительно руководитель полета „Казаэронавигации“ оповестил все аварийные службы — это пожарная команда и медицинский персонал — о прибытии аварийного судна в аэропорт города Актау», — рассказал Карабаев.

Как сообщил Карабаев, ссылаясь на информацию от руководителя полетов «Ростов», после того как произошел взрыв баллона, некоторые пассажиры стали терять сознание. Экипаж самолета был вынужден подать запрос диспетчерам на реанимацию по посадке.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от запада Казахстана, в районе города Актау.

По информации Росавиации, после столкновения с птицами, командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, согласно данным авиакомпании. 29 человек выжили и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян.