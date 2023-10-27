Минтранс Подмосковья: более тринадцати тысяч всесезонных шин поступили в Мострансавто с начала года

С начала этого года в Мострансавто поступило более 13,2 тысячи всесезонных шин, часть из которых забрендирована, сообщили в областном Минтрансе. Поставщик выполнил централизованный договор в полном объеме.

В ведомстве уточнили, что до конца года компания также планирует заключить новый контракт на поставку более 11 тысяч автошин, чтобы обеспечить непрерывное снабжение филиалов покрышками. Новые шины подойдут для автобусов большого, среднего и малого классов, они поступили на центральный склад предприятия в Ногинске. Такие покрышки способны обеспечить хорошее сцепление с дорожным покрытием, а также устойчивы к проколам и порезам, заключили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.