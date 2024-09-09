Минтранс Подмосковья: капремонт пути начнется на участке Москва-Перово

На этой неделе начнется капитальный ремонт четвертого главного пути участка Москва-Пассажирская-Казанская — Перово Казанского направления МЖД, работы продлятся до середины октября. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Железнодорожники уложат 8,7 километра бесстыкового пути и восемь стрелочных переводов. На период проведения ремонта движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим будут внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-3. Ознакомиться с изменениями можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.