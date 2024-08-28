Минтранс Подмосковья: количество пассажиров на Московской детской железной дороге увеличилось за лето

Летом 2024 года по Московской детской железной дороге перевезли более 37,2 тысячи пассажиров, что на 5,6% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Московская детская железная дорога расположена в подмосковном Кратово. Производственную практику за летний период здесь прошли 734 железнодорожника в возрасте от 12 до 17 лет. Они обслуживали всю инфраструктуру, управляли перевозочным процессом и водили поезда. Новый учебный год для ребят начнется в октябре.

«Московская детская железная дорога <…> пользуется неизменной популярностью у школьников, отдыхающих на детских базах, в летних оздоровительных лагерях и в санаториях, воспитанников детских садов, а также туристов, приезжающих сюда из Москвы и городов Подмосковья. <…> Большинство ее выпускников поступают в железнодорожные средние и высшие учебные заведения и пополняют коллектив Московской железной дороги», — отметили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.