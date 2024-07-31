Минтранс Подмосковья: «Ласточки» назначат для участников и гостей Международного форума «Армия-2024»

«Ласточки» будут назначены для гостей и участников Международного форума «Армия-2024», который пройдет в Одинцово 13 и 14 августа. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на РЖД.

В ведомстве уточнили, что транспорт будут запускать с Белорусского вокзала Москвы в 7:58 и в 13:26, а также из Парка «Патриот» в 10:43 и в 17:20. В его движении будет остановка в Кубинке. В сообщении добавили, что в пятивагонных составах «Ласточек» есть три класса обслуживания: комфорт, эконом и базовый. Они обустроены с учетом потребностей людей с инвалидностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.