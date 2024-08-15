Минтранс Подмосковья: МЖД усилила работу по профилактике травматизма в преддверии учебного года

В преддверии начала нового учебного года сотрудники МЖД проводят акцию «Безопасный транспорт», чтобы формировать безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта, а также не допустить транспортных происшествий в зоне движения поездов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Специалисты проводят профилактические мероприятия в школах на базе летних лагерей, а также детских садах, а также проводят рейды в местах массового нарушения правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры совместно с сотрудниками транспортной полиции. Они также обследуют те места, где в этом году произошло травмирование граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.