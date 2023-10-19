Минтранс Подмосковья: пассажиры ЦППК записали на транспортную карту более восьми миллионов билетов

С начала этого года пассажиры ЦППК записали на транспортные карты более восьми миллионов билетов, что в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья со ссылкой на данные компании.

Так, большинство разовых билетов было записано на карты «Тройки» — около семи миллионов, еще более 1,1 миллиона — на «Стрелки» и транспортные карты ЦППК. Чаще всего пополнения происходили в билетных автоматах — более 7,3 миллиона раз. В кассах процедуру проводили 664 тысячи, остальные — у кассиров-контролеров в поездах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.