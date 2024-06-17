Минтранс Подмосковья: пять пешеходных переходов в регионе оборудуют накопительными площадками

Железнодорожники оборудуют накопительными площадкам S-образной формы пять пешеходных переходов в Подмосковье, это позволит сделать так, чтобы пешеходы концентрировали внимание на движении поездов и не оказались на путях. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Такие площадки появятся на пешеходных переходах 35 километра участка Щербинка-Силикатная Курского направления, на 33 километре участка Пушкино-Софрино Ярославского направления. Кроме того, их обустроят вблизи остановочного пункта Устиновка Рижского направления, станций Бронницы Казанского и Соколовская Ярославского направлений. Специалисты также оборудуют одноуровневые пешеходные переходы на 60 километре участка Бронницы — Фаустово Казанского направления, станциях Балабаново Киевского направления и Белые Столбы, остановочных пунктах Калинина, Шугарово, Взлетная Павелецкого направления, Петелино Белорусского направления и у станции Силикатная и платформы Радуга Казанского направления. В ведомстве подчеркнули, что такая работа направлена на то, чтобы увеличить обзор для пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.