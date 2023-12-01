Минтранс Подмосковья: почти двести единиц спецтехники для борьбы с непогодой зимой подготовили на МЖД

К работе в зимний период на Московской железной дороге подготовили 180 единиц спецтехники, включая снегоуборочные машины, а также пневмообдувочные и снегоочистительные. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В сообщении уточнили, что на МЖД сформировали пять мобильных сервисных групп, у которых есть все необходимое оборудование для проведения оперативного ремонта техники на линиях. Кроме того, были подготовлены 22 локомотива с вибропантографами, которые помогут очищать контактные провода от наледи, также готова система обогрева контактных проводов. Мониторинг погодной обстановки проводит метеорологическая служба.

«Все железнодорожники, работающие на линиях, полностью обеспечены зимней спецодеждой и обувью, защитными средствами от обморожения», — добавили в МЖД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.