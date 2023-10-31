Минтранс Подмосковья: почти половина пассажиров МТППК оплачивает проезд «Тройкой»
Фото: [АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»]
Пассажиры Ленинградского направления начали активно оплачивать проезд на МЦД картой «Тройка» после запуска третьего диаметра, ей пользуются более 45% граждан. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
В ведомстве пояснили, что популярность данной транспортной карты связаны с тем, что в стоимость уже входит пересадка на метро, МЦК или МЦД за 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД-3 — за 120 минут.
«Карту необходимо прикладывать к валидатору или турникету на входе и выходе со станции. Карта «Тройка» заблокируется, если поездка на МЦД-3 или ЖД направлениях активирована, но не закрыта (приложили карту на вход, но не приложили на выход)», — добавили в ведомстве.
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