Минтранс Подмосковья: почти половина пассажиров МТППК оплачивает проезд «Тройкой»

«Карту необходимо прикладывать к валидатору или турникету на входе и выходе со станции. Карта «Тройка» заблокируется, если поездка на МЦД-3 или ЖД направлениях активирована, но не закрыта (приложили карту на вход, но не приложили на выход)», — добавили в ведомстве.